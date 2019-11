Bundestrainer Löw lobt junges Team - Kroos wirbt um Fans

Wechsel in der Startformation

Der Bundestrainer zeigt sich jedenfalls zufrieden mit der gezeigten Leistung und spricht der DFB-Auswahl "ein großes Kompliment" aus. "Wir haben die Chance uns als Gruppenerster zu qualifizieren, das ist natürlich ein gutes Gefühl", so Löw, der auf ein schwieriges Jahr zurückblickt. Es sei eine sehr willige, ehrgeizige Mannschaft, auch wenn noch nicht alles so klappt, wie man es sich vorstellt. Als Mit-Favorit auf den Titel sieht der 59-Jährige die Mannschaft allerdings nicht und will auch keine zu hohe Erwartungen an das junge Team schüren.

Gegen Nordirland plant der Bundestrainer noch einige Wechsel. "Ich will in diesem Jahr noch den ein oder anderen Spieler sehen." In der Startformation soll Jonas Hector den angeschlagenen Niko Schulz vertreten. Das Mittelfeld ist mit İlkay Gündoğan, Toni Kroos und Joshua Kimmich gesetzt. Wie bereits angekündigt, steht Marc-André ter Stegen im Tor.