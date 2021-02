Bundestrainer Löw glaubt fest an EM-Austragung

Bundestrainer Joachim Löw stellte hinsichtlich der bevorstehenden Austragung der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) fest, dass er durchaus verstehen könne, dass manche Leute skeptisch sind. Gleichzeitig betonte der 61-Jährige, dass er auf der anderen Seite glaubt, "dass so ein Event wie eine EM den Menschen in den verschiedenen Ländern viel Freude und ein bisschen Farbe in ihr Leben zurückbringt."

"Ob die EM in der gewohnten Form stattfinden wird, in zwölf verschiedenen Ländern, das weiß ich im Moment auch nicht. Es gibt sicherlich Gedankenspiele bei der UEFA und vielleicht auch einen Plan B." Bundestrainer Joachim Löw

EM-Vorbereitung schwierig

Natürlich sei für ihn und die Mannschaft die Vorbereitung unter den aktuellen Umständen auf die EURO schwierig, da diese Saison mit keiner anderen zu vergleichen sei. Aufgrund der kurzen Pausen und zahlreichen Spiele in allen Ligen heißt es aktuell "nur noch spielen und regenerieren."

"Weiterentwicklung findet nur über gutes Training statt, auch bei den Spitzenspielern. Von daher muss man sehen, dass sie gesund bleiben, denn sie haben eine viel höhere Belastung, die Spieler sind am Limit." Bundestrainer Joachim Löw

Rückkehr von Müller, Hummels und Boateng möglich

Löw betonte, dass es das Ziel bei der Europameisterschaft natürlich sei, "so weit wie möglich zu kommen." Das war immer der Anspruch einer DFB-Auswahl: "Die Mannschaft ist allemal in der Lage, wenn die Dinge auch so passen, wenn wir keine Verletzungen haben. Wir haben eine gute Energie in der Gruppe und haben auch eine gute Qualität", so der Bundestrainer.

Sollte er aber keine Erfolgsaussichten feststellen, könnte es eine Rolle rückwärts im Falle der aussortierten altgedienten Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng geben. Löw betonte zwar, dass man einen begonnenen Umbruch nie abbrechen und wieder in die völlig andere Richtung gehen solle. Aber man könne ihn unterbrechen, "wenn es unbedingt erforderlich ist." Zuletzt hatte Löw auf die wiederholten Forderungen nach einem Comeback der altgedienten Stars Müller, Mats Hummels oder Jerome Boateng ablehnend reagiert. Eine abschließende Entscheidung will der Bundestrainer aber erst bei der Nominierung seines EM-Kaders im Mai treffen.

"Wenn ich der Meinung bin, wir brauchen noch den ein oder anderen Prozentpunkt oder den ein oder anderen Energiegeber, sportlich gesehen oder in der Führung", sagte er, dann sei eine Rückkehr eines oder mehrerer Rio-Weltmeister denkbar. Das prominente Trio war im März 2019 von ihm aussortiert worden.

Löw unter Druck

Löw steht vor der Europameisterschaft massiv unter Druck, besonders nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien. Bei dem Turnier in zwölf Ländern geht es auch um seinen Job, da kann er etwa einen formstarken Müller dringend gebrauchen - auch in der Rolle als "Energiegeber". Löw räumte auch ein, er müsse sich die jüngste Kritik "absolut gefallen lassen". Dass seine Arbeit derzeit schlecht bewertet werde, sei "unerfreulich", gebe ihm aber auch die "Zusatzmotivation zu zeigen, dass wir eigentlich besser sind als dieses Spanien-Spiel das gezeigt hat".

"Wir müssen alle liefern. Auch ich muss jetzt absolut liefern, gute Ergebnisse." Bundestrainer Joachim Löw

