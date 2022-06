Bundestrainer Hansi Flick: "Qualität zeigen - von Anfang an"

Hansi Flick - drittes Spiel in der Nations League, jetzt ist Ungarn der Gegner. Was sind Ihre Erwartungen an diese Spieler, Ihre Mannschaft?

Hansi Flick: "Das ist ein schwerer Gegner. Wir haben sie analysiert. Sie haben wirklich eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, sehr gut in der Defensive agiert, die Räume sehr eng macht. Das heißt für uns, wir müssen die Leistung gegen England nochmal abrufen. Wir müssen wirklich jeder Einzelne bei 100 Prozent sein an Leistungsbereitschaft. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch unser Ziel, dass wir von Anfang an endlich zeigen, was für eine Qualität wir haben."