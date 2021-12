Bundestrainer Hansi Flick: "Mannschaft investiert alles"

Hansi Flick blickt im Interview mit der Sportschau zufrieden auf seine bislang vier Monate als Bundestrainer zurück. Sieben Spiele, sieben Siege lautet die Bilanz des ehemaligen Trainer des FC Bayern. Flick hat die Nationalmannschaft wieder in die Spur gebracht und auch der Teamgeist ist in das DFB-Team zurückgekehrt. "Das ist eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht, die auch ein Miteinander pflegt. Und vor allen Dingen sind die Qualität, die Intensität und die absolute Konzentration, auf das was wir vorhaben, da", sagt der Bundestrainer.

"Präzision fehlt"

Flick lobt die Motivation, die seine Elf an den Tag legt: "Das auch auf dem Platz zu spüren, dass die Mannschaft auch in der 89. oder 90. Minute gegen Liechtenstein noch heiß drauf ist, ein Tor zu erzielen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie alles investiert."

Aber die vergangenen Spiele hätten auch gezeigt, "dass noch Präzision fehlt." Gegen Spitzenteams brauche die Mannschaft "absolute Konzentration, Präzision im Passspiel und in den Aktionen."

"Wenn man ein gutes Team hat - das hat auch Italien gezeigt - wenn man zusammensteht, auf dem Platz auch wirklich alles gibt, dann kann man sehr viel erreichen." Bundestrainer Hansi Flick

"Top vorbereitet" nach Katar

Flick blickt auch voraus auf die WM in Katar nächstes Jahr. "Was ich versprechen kann, ist, dass wir top vorbereitet sind", so Flick. Betont aber: "Wir haben wenig Zeit, um Dinge einzustudieren. Deshalb gilt ein Satz noch: Liefern dann, wenn es zählt."