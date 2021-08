Bundestrainer Hansi Flick beginnt - und hat viel vor

Offizielle Vorstellung am 10. August

Eine klare Ansage also zu Beginn seiner Mammutaufgabe. Mit Blick auf die tief gefallene deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat der neue Hoffnungsträger keine Zeit zu verlieren.

Für den 10. August ist er vom DFB zu einem Medientermin für seine offizielle Vorstellung nach Frankfurt/Main eingeladen. Bereits am 2. September, nur einen Monat nach seinem Amtsantritt, steht mit dem WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein das erste Pflichtspiel an.

Vertrag bis zur Heim-EM 2024

Nach zwei herben Turnier-Enttäuschungen in Serie soll Flick das havarierte DFB-Flaggschiff wieder auf Kurs bringen. Das Fernziel ist die Heim-EM 2024, so lange läuft Flicks Vertrag. Doch die Verantwortlichen beim DFB und auch die Fans erwarten schon bei der Winter-WM 2022 in Katar ein deutlich besseres Erscheinungsbild.

Große Vorschusslorbeeren vom DFB

Flick sei "eine integrative Person und kann Menschen für sich gewinnen", sagte Bierhoff am Tag des Vertragsbeginns des neuen Bundestrainer der Welt am Sonntag.

Der DFB-Direktor hatte bereits bei der Nominierung Flicks geäußert: "Hansi geht mit einer unheimlichen Vorfreude und Begeisterung an seine Aufgabe. Und diese Begeisterung soll sich auf die Mannschaft, die Fans, auf den gesamten DFB übertragen". Der Nachfolger von Joachim Löw werde dem DFB "in vielen Bereichen helfen".