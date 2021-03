Bundestrainer Hansi Flick? Bayerncoach verbietet "Spekulationen"

Eigentlich ist FC-Bayern-Trainer Hansi Flick gut ausgelastet. In der Bundesliga lechzt Verfolger Leipzig mit nur zwei Punkten Rückstand nach der Tabellenführung, Ausrutscher dürfen sich die Münchner nicht erlauben, schon gar nicht bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1).

Und in der Champions League steht am kommenden Mittwoch das Rückspiel gegen Lazio Rom an. Auch da wären eine Niederlage und das mögliche Champions-League-Aus verheerend.

Doch natürlich schlug auch in München die Meldung vom bevorstehenden Rückzug von Bundestrainer Joachim Löw mit voller Wucht ein. Denn Flick - so zumindest die Sicht der Fans in diversen Umfragen - wäre ein idealer Kandidat.

Dementsprechend offensiv ging Flick in die Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel. Noch vor allen Reporterfragen preschte er nach vorne, "wie ich die Dinge sehe". Joachim Löw hatte seinen ehemaligen Co-Trainer am Montag, einen Tag vor der Rücktrittsankündigung, über seine Pläne informiert.

Flick fokussiert sich auf den FC Bayern

Flick erinnerte an seine "sehr schöne Zeit" in der Nationalmannschaft, an das Team mit Löw und den übirgen Betreuern: "Das waren Dinge, die mir viel Spaß gemacht haben." Aber: "Jetzt bei Bayern München ist es genauso."

Flick unterstrich immer wieder den "Spaß", den er aktuell bei den Bayern hat. Er habe Vertrag bis 2023: "Ich möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten, natürlich mehrere Titel gewinnen. Das ist meine Aufgabe hier beim Verein."

"Es verbieten sich Spekulationen darüber, wie meine Zukunft aussieht." FC-Bayern-Trainer Hansi Flick