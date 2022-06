Bundestrainer Flick: "Haben uns den Schneid abkaufen lassen"

"Wir sind gut ins Spiel gestartet. Wir haben aber nach 15, 20 Minuten den Faden verloren und uns den Schneid abkaufen lassen. Wir haben zu viele Fehler gemacht, um in den Rhythmus zu kommen. Es hat Intensität gefehlt, es hat die Abstimmung gefehlt, auch in der Defensive", lautete die Fehleranalyse des Bundestrainers nach dem 1:1 gegen Italien. Fehlende Geschwindigkeit, Torchancen und im Besonderen die fehlende Form einiger DFB-Profis führte dazu, dass vom eigentlich gewünschten Stimmungsmacher für die Katar-Endrunde noch keine Rede sein konnte.

Bayernblock weiterhin nicht in Form, trotzdem keine Einzelkritik

Flick nimmt deshalb jetzt "die gesamte Mannschaft in der Pflicht". Und betonte: "Da nehme ich keinen einzelnen Spieler raus". Er hätte mehrere Spieler wählen können. Serge Gnabry ließ sein Können zwar aufblitzen, leistete sich aber immer wieder Fehler im Spielaufbau. Dem in der Startelf aus sieben Profis bestehende Bayern-Block waren die fehlenden Leistungsreize der vergangenen Wochen und der Formverfall im laufenden Jahr weiterhin anzumerken. Dementsprechend ginge es jetzt darum, "die Dinge besser zu machen", erklärte Flick.

Nur ein positiver Ansatz: "Nach dem 0:1 zurückgekommen"

Immerhin: Joshua Kimmich (73. Minute) verhinderte kurz nach der italienischen Führung durch Lorenzo Pellegrini (70.) die erste Niederlage im zehnten Länderspiel unter Flicks Regie. Dementsprechend konnte er der Partie immerhin einen positiven Ansatz abgewinnen: "Nach dem 0:1 ist die Mannschaft zurückgekommen."

Italien "eingespielter" trotz zahlreicher Debütanten

Allerdings musste er auch feststellen: "Die Italiener wirkten teilweise ein bisschen eingespielter als wir", sagte der Bundestrainer. Dabei hatte Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini sechs junge Debütanten auf dem Platz.

Flick: "Die Dinge besser machen"

Jetzt gehe es darum, "die Dinge besser zu machen", erklärte Flick. Nach der Partie gegen England warten auf ihn und sein Team noch die Spiele am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn und drei Tage später in Mönchengladbach wieder gegen Italien.