Bundestrainer Flick nimmt "Tiger" Gerland mit zur WM in Katar

Hermann Gerland hat in Sachen Fußball einen riesigen Erfahrungsschatz, den er seit 2021 als Scout für die A-Nationalmannschaft einbringt. Wertschätzung für seine Arbeit erfährt er jetzt vom Bundestrainer in besonderer Form: Flick will auch bei der WM in Katar im November nicht auf die Expertise seines langjährigen Wegbegleiters und ehemaligen FC-Bayern-Co-Trainers verzichten.

Gerland soll auch "auf den Platz"

"Hermann ich möchte, dass du mit nach Katar fährst", erzählte Gerland im Blickpunkt-Sport-Interview. Dies habe ihm Flick mitgeteilt. "Ich war ja schon ein paar Mal da", so der "Tiger".

Allerdings bislang nicht bei einer WM und nicht als Scout. Bei den Spielen des DFB-Teams wird er ganz vorne am Spielfeldrand dabei sein. Denn er solle "auch mit auf dem Platz", habe Flick gesagt. Für Trainer-Urgestein Gerland ist es die erste Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft.