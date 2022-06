Bundestrainer Flick: "Jetzt ist Italien an der Reihe"

Ob es für die deutsche Nationalmannschaft eine italienische Nacht wird, ist für Bundestrainer Hansi Flick erst nach dem anstehenden Duell gegen die Squadra Azzurra (Samstag, 20.45 Uhr, Radio-Livereportage bei BR24 Sport) ein Thema. "Die Statistik ist - nicht so, dass es mich groß interessiert - ausgeglichen. Von daher hoffe ich, dass wir am Samstag, wenn wir nach Hause fliegen, diese Nacht genießen dürfen", sagt Flick, im Interview.

An alten Duellen und Aufstellungen orientiert er sich in der Vorbereitung nicht. "Man versucht natürlich Dinge nicht noch mal so zu machen. Ich bin eher so, dass ich den Fokus auf das nächste Spiel lege und nicht auf das übernächste," erzählt Flick. "Und jetzt ist Italien an der Reihe." Man werde die Mannschaft so vorbereiten, "dass sie Italien schlagen kann."

Wie bereit ist die Mannschaft?

"Ich glaube, jeder freut sich jetzt auf den Beginn der Nations League. Wir haben gestern Abend auf dem Homeground hier Spanien gegen Portugal angeguckt und waren schon beeindruckt über die Intensität, die im Spiel war. Und genau das wollen wir letztendlich morgen zeigen." Im Turnier wolle man sich Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben holen, "um dann alles reinzuhauen am Ende des Jahres".

Für Flick ist jedes Spiel dabei auch ein Gradmesser, um zu überprüfen, "was war gut, was war weniger gut. Was können wir nächstes Mal besser machen oder müssen wir nächstes Mal besser machen." Er sehe die Dinge eher positiv: "Ich glaube, dass uns Siege guttun für unser Selbstvertrauen. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt vier Siege einfahren."

Diskussion um "Die Mannschaft"

Ob die Nationalmannschaft weiter als "Die Mannschaft", wie derzeit diskutiert wird, antritt, ist für ihn nicht entscheidend. Bei uns ist das überhaupt kein Thema, sagt Flick: "Für mich ist es die Mannschaft, weil jeder Einzelne auch ein Teil Deutschlands ist und jeder Einzelne auch gerne für diese Nation spielt."