Bundestrainer Flick bastelt am "FC Bayern Deutschland"

WM-Qualifikation gegen Rumänien und Nordmazedonien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt am kommenden Freitag in der WM-Qualifikation in Hamburg gegen Rumänien. Drei Tage später geht es in Skopje gegen Nordmazedonien.

Das Hinspiel in Rumänien hatte die DFB-Elf unter Flick-Vorgänger Joachim Löw knapp 1:0 gewonnen. Gegen die krassen Außenseiter Nordmazedonien blamierte sich die Mannschaft Ende März und verlor zu Hause 1:2 und rutschte in der Tabelle kurzzeitig sogar hinter Nordmazedonien und Armenien auf Platz drei ab. Derzeit führt das Team die WM-Qualifikationsgruppe an.

Für die beiden Länderspiele hat Flick 23 Akteure nominiert, darunter acht Spieler vom FC Bayern. Nach neun Punkten aus seinen ersten drei Spielen als Bundestrainer will Flick mit zwei weiteren Siegen "so schnell wie möglich" das Ticket für die Fußball-Weltmekisterschaft Ende 2022 in Katar lösen.