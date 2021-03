Bundestrainer-Casting: Wer passt am besten zum DFB?

Ballbesitzfußball vs. Umschaltspiel

Grundsätzlich stehen sich im Fußball derzeit zwei grundlegend unterschiedliche Spielstrategien gegenüber: Auf der einen Seite ist da der Ballbesitzfußball, den die spanische Nationalmannschaft zwischen 2008 bis 2013 in Perfektion zeigte und mit dem sie in dieser Zeit Weltmeister (2010) und zweimal Europameister (2008, 2012) wurde.

"Tiki-Taka" und Automatismen

Der damalige spanische Nationaltrainer Vicente del Bosque ließ diese dominante Variante spielen, die zuvor auch schon bei Spaniens Topklubs FC Barcelona (Stichwort: "Tiki-Taka") und Real Madrid erfolgreich war. In Deutschland war es vor allem der FC Bayern, der Ballbesitz bevorzugte, international auch der FC Arsenal unter seinem französischen Trainer Arsène Wenger. Heute steht vor allem der frühere Barcelona-Profi Pep Guardiola (Manchester City) für diesen Ansatz.

Der Ballbesitzfußball basiert laut der Fußballtrainerplattform Coachbetter darauf, "lange am Ball zu bleiben und durch permanentes Passspiel Räume für planvolle Angriffe zu öffnen", um dann mit einstudierten Varianten (Trainersprech: "Automatismen") zum Erfolg zu kommen.

Pressing und der kurze Weg zum Tor

Der Gegenentwurf ist das sogenannte Umschaltspiel. Hier geht es darum, vorhandene Räume durch die Unordnung des Gegners bei dessen Ballverlust auszunutzen. Die eigene Mannschaft schaltet schnell um und versucht, den Ball in kürzester Zeit vor das gegnerische Tor zu bringen. Hier ist häufig von "vertikalen Pässen in die Schnittstelle der Abwehr" die Rede. Gelingt das schnelle Umschalten, öffnen sich im Idealfall Räume, in die die Angreifer stoßen können.

Für ein effektives Umschaltspiel wird der Gegner durch Pressing früh unter Druck gesetzt, um Ballverluste zu provozieren. Je kürzer der Weg dann zum gegnerischen Tor ist, desto besser.

Neben Jürgen Klopp lassen aktuell auch Leipzigs Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel (FC Chelsea) so spielen, wenn es der Gegner zulässt. Nachteil dieser Variante: Gegner, die sich selber zurückziehen, defensiv stehen und mit langen Bällen agieren, sind mit Umschaltspiel kaum zu knacken.