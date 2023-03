Bundesligaspitzenreiter: Was macht Borussia Dortmund so stark?

Dortmund reist als Tabellenführer nach München. Eine für alle Beteiligten ungewohnte Situation. Der FC Bayern stand nach dem 25. Spieltag zuletzt vor elf Jahren nicht an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Und nicht ganz zufällig ist es genauso lange her, dass der BVB so spät in der Saison genau diese Position innehatte. Im Spitzenspiel am Samstag (01. April, 18.30 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) könnte das Team von Edin Terzic einen großen Schritt machen, die elfte Bayern-Meisterschaft in Folge zu verhindern. Doch wie ist es dazu gekommen, dass der BVB diese Chance hat? Was macht die Mannschaft so stark?

Nach dem WM-Aus: Training statt Urlaub

Seit der Bundesliga-Winterpause durch die Weltmeisterschaft in Katar stürmt der BVB von Sieg zu Sieg. Zehn Spiele in der Liga, neun Siege. Nur aus dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 (2:2) konnte der BVB nicht die volle Punkteausbeute mitnehmen. Während die Konkurrenz aus München nach der WM sich äußerst schwer tat, wieder in den Tritt zu kommen, begann für Dortmund die stärkste Phase der Saison.

An den frischeren Beinen liegt das nicht unbedingt. Zwar hatte der FC Bayern mit 17 Nationalspielern weltweit die meisten Akteure bei der WM im Einsatz, doch auch der BVB musste elf Spieler abstellen - fast die Hälfte davon für den DFB. Doch anders als Julian Nagelsmann ließ Coach Terzic die ausgeschiedenen Nationalspieler nicht in den Urlaub fahren. Er beorderte sie direkt an das Trainingsgelände, ehe sie wie die restlichen Spieler kurz vor Weihnachten ein paar freie Tage genießen konnten.

Flexibilität und hohes Tempo

Seit der Winterpause zeigt sich der BVB verändert: Mit deutlich besserer Laune - und vor allen Dingen einem anderen Spielsystem. Terzic hat nach dem Winter das Spiel angepasst, ist flexibler geworden, kann so die Stärken seiner vielseitig einsetzbaren Spieler besser ausnutzen. Egal ob Julian Brandt, Marco Reus, Karim Adeyemi, Donny Malen oder Giovanni Reyna: Die kreativen Offensivkräfte können mehr als eine Position spielen und machen es Terzic leicht, sich an den Gegner anzupassen.

Doch nicht alles im Dortmunder Spiel ist flexibel: Der wichtigste Fixpunkt: Jude Bellingham lenkt aus dem zentralen Mittelfeld die Angriffe, leitet Spielzüge ein und kontrolliert Tempo und Rhythmus der Mannschaft. Die zweite Konstante: hohes Tempo. Es ist etwas das den BVB seit der Ära Klopp ausmacht: überfallartige Angriffe auf in Richtung Tor. Wenn "schwarz-gelb" den Ball hat, geht es ab nach vorne. Der gegnerischen Verteidigung bleibt nicht viel Zeit, um sich zu positionieren.