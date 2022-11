Bundesliga-Vorbereitung: Diese Nicht-WM-Fahrer trainieren wieder

SpVgg Greuther Fürth startet am Sonntag in die Vorbereitung

In Fürth sollten alle Mann an Bord sein, wenn das Kleeblatt am Sonntag die Wintervorbereitung einläutet. Unter Neu-Trainer Alexander Zorniger hat das Kleeblatt noch nicht verloren, holte aus vier Spielen drei Siege. Team und Trainer können vorsichtig optimistisch in die Rückrunde gehen. Für den optimalen Schliff reist das Kleeblatt vom 4. bis 12. Januar erneut ins Trainingslager ins türkische Belek.1. FC Nürnberg: Transfers sollen Verletztenmisere ausgleichen

1. FC Nürnberg: Trainingslager im Januar

Besorgniserregender ist die Lage beim anderen fränkischen Sorgenkind, dem 1. FC Nürnberg. Das 2:1 gegen Paderborn vor der WM-Pause sorgte zumindest für ein besseres Gefühl. Die Tabellensituation ist aber weiter gefährlich. Der Club hat als Tabellenelfter nur zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Hinzu kommen die zahlreichen Verletzten. Allein im Spiel gegen Paderborn zogen sich Erik Wekesser (Kreuzbandanriss), Torhüter Christian Mathenia (Sehnenriss in der Schulter) Verletzungen zu, die das Saisonaus bedeuten.

Für Letzteren suchen die Nürnberger deshalb Ersatz auf dem Transfermarkt. Gerüchten zufolge soll der Club an Michael Esser vom VfL Bochum interessiert sein. Der 35-Jährige ist bei seinem Verein aktuell die Nummer Zwei, hat aber nur noch Vertrag bis Saisonende. Deshalb hofft der Club, hier ein Schnäppchen schlagen zu können. Finanziell sind keine großen Sprünge möglich. Das bewiesen einmal mehr die Zahlen, die Finanzvorstand Niels Rossow den Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung präsentierte.

Hecking kündigt Transfers an

Spekuliert wird auch über eine Rückkehr von Sebastian Kerk. Der Mittelfeldmann von Hannover 96 spielt unter Trainer Stefan Leitl kaum noch ein Rolle. Deutlich wichtiger wäre allerdings ein defensiver Sechser, was Hecking bereits zum Amtsantritt des neuen Trainers Markus Weinzierl deutlich gemacht hatte.

Neue Verstärkungen wird es in jedem Fall geben, das hatte Hecking auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben. Aufgrund des begrenzten finanziellen Spielraums dürften hauptsächlich Leihgeschäfte das Mittel der Wahl sein. "Die Vorbereitung wird für uns diesmal besonders wichtig sein. Deshalb sollten mögliche neue Spieler so früh, wie es eben geht, bei uns sein, am besten zum Trainingslager im Januar", so Sportdirektor Olaf Rebbe im Interview mit der "Bild".

Anfang Januar fährt der Club ebenfalls ins Trainingslager nach Belek, ehe die Franken am 29. Januar zuhause gegen den FC St. Pauli in die Rückrunde der 2. Bundesliga starten.