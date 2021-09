Viele Pfiffe und drei Punkte bei Nagelsmann-Rückkehr

Die Hand in der Hosentasche, ein schiefes Grinsen im Gesicht. So reagierte Julian Nagelsmann auf die Pfiffe, die ihm entgegenschlugen, als er das Innere des Leipziger Stadions betrat. Reichlich souverän sah das aus, wie dieser erst 34-Jährige Bayern-Trainer diesen Empfang an sich abperlen ließ.

Freundliches Einklatschen mit Nachfolger Jesse Marsch, dann der Gang zur Leipzig-Bank, lächelndes Händeschütteln mit dem Rest des Coaching-Teams.

Wie gut für Nagelsmann, dass er sich schon vor dem Spiel mental darauf vorbereitet hatte, dass er dieses schrille Geräusch vernehmen würde, sobald er das erste Mal den Ort betreten würde, an dem ihm die letzten zwei Jahre vor allem Applaus und Jubel entgegengeschlagen waren.

Auch wenn er gehofft hatte, "dass sich die Pfiffe auf ein Mindestmaß beschränken", wie der Bayerntrainer bei einem Interview mit dem vereinseigenen Sender verlauten ließ. Eine Hoffnung, die so nicht ganz erfüllt wurde.