Bundesliga: Viel Brisanz bei Augsburg gegen Leipzig

Ein "Retrospieltag" ausgerechnet gegen RB Leipzig? Nun ja. Die Abneigung von Vereinspräsident Klaus Hofmann gegenüber dem vom österreichischen Getränkekonzern Red Bull gelenkten Klub aus Sachsen ist bekannt. Dass diese beiden Klubs jetzt, am Samstag (15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) aufeinandertreffen, verspricht einiges an Brisanz. Die boten schon die bisherigen Duelle in der Fußball-Bundesliga. Die Polizei hat die Partie deshalb vorsorglich als "Risikospiel" eingestuft.

"Es wird sicher ein hitziges Spiel", glaubt auch Manuel Baum. Aber der Augsburger Trainer bezieht diese Erwartungshaltung mehr auf die "ähnliche Mentalität" beider Teams. Wenn die beiden sprintstärksten Mannschaften der Liga spielen, fallen in der Regel viele Tore. Tempo, Pressing und aggressives Spiel gegen den Ball gehören zum deckungsgleichen Spielansatz. "Hitzig ist es bei uns immer, weil wir immer alles raushauen", sagte Augsburgs Kapitän Daniel Baier. Mit einer obszönen Geste gegenüber Leipzigs Ex-Coach Ralph Hasenhüttl sorgte er in einem früheren Duell für hochkochende Emotionen.