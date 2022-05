Bundesliga-Trainerkarussell: Terzic zurück beim BVB

Breitenreiter offenbar Hoeneß-Nachfolger in Hoffenheim

Und auch bei 1899 Hoffenheim ist ein neuer Trainer im Anflug: André Breitenreiter wird nach übereinstimmenden Medienberichten Nachfolger von Sebastian Hoeneß. Die Verpflichtung des 48-Jährigen, der den FC Zürich gerade zur Schweizer Meisterschaft geführt hat, soll in Kürze auch offiziell bekanntgegeben werden.

Der frühere Profi, der u.a. für die SpVgg Unterhaching in der Bundesliga spielte, war 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 in die Bundesliga aufgestiegen. Dazwischen trainierte er den FC Schalke 04. Nach einer Auszeit zwischen 2019 und 2021 heuerte er in Zürich an und führte den FC zum Titel. Sein Vertrag dort läuft eigentlich noch ein Jahr.