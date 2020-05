Bundesliga-Topspiel ohne FC-Bayern-Star Thiago

Hansi Flick redete gar nicht erst lange herum. Die wichtigste Botschaft vor dem Gastspiel von Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München bei Borussia Dortmund (Dienstag, 18.30 Uhr) gab's gleich zu Beginn der Pressekonferenz. "Thiago hat heute nicht trainiert, er fällt leider für dieses Spiel aus", erklärte Flick.

Was schon seit Tagen befürchtet wurde, tritt also ein: Ausgerechnet der Mittelfeld-Lenker fehlt im vermeintlich wichtigsten Saisonspiel. Immerhin: Dafür meldete sich Jérôme Boateng fit und dürfte in der Innenverteidigung erneut neben David Alaba gesetzt sein.

Wer dagegen Thiago ersetzt, ließ Flick fast logischerweise offen: "Das letzte Geheimnis beim FC Bayern, was die Aufstellung betrifft, will ich bei mir behalten", sagte der Trainer. Vieles deutet aber auf Leon Goretzka hin, der Thiago schon im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (5:2) ersetzt hatte.

Sonderlob von Flick für Goretzka

"Er hat gegen Frankfurt sehr viele Ballgewinne gehabt und war aggressiv. Das ist als Sechser sehr wichtig", lobte Flick: "Vorher war er etwas offensiver, auf der 10 oder der 8. Aber auf der 6 kann er seine Stärke, Sprints nach vorne, ausspielen. Er interpretiert das anders als Thiago. Ich bin happy, dass ich auf der Position Alternativen habe." Insofern deutet doch einiges darauf hin, dass Flick mit einer ähnlichen Formation wie gegen Frankfurt starten will.