Bundesliga-Topspiel: Gräfe kritisiert Schiedsrichter Zwayer

"Die Entscheidungen sind zulasten vom BVB ausgefallen und damit leider spielentscheidend", sagte der ZDF-Schiedsrichterexperte im "Sportstudio" nach dem 3:2-Sieg der Bayern beim Rivalen aus Dortmund. In Zwayers Linie habe "die Balance nicht gestimmt", so Gräfe: "Das gehört zu so einem Spitzenspiel dazu, dass ein Spitzenschiedsrichter das im Gespür hat und das auch richtig abarbeitet."

Zwayer (Berlin) hatte bei einem Rempler gegen Marco Reus im Strafraum nicht auf Elfmeter für Dortmund entschieden, ohne sich die Szene noch einmal anzusehen. "Das ist eher ein Foul", sagte Gräfe. Später gab Zwayer Elfmeter für Bayern nach Videobeweis, nachdem Mats Hummels den Ball unabsichtlich mit dem Arm geklärt hatte. Robert Lewandowski (77.) verwandelte zum Münchner Siegtreffer.