vor 37 Minuten

Fußball-Bundesligen starten am 15. Mai

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wird die Saison in der 1. und 2. Bundesliga am 15. Mai fortsetzen. Über diesen Beschluss des Präsidiums seien die 36 Profivereine am Abend informiert worden, bestätigte der Dachverband.