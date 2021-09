Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth hofft auf Punkte in Köln

1. FC Köln hat Respekt vor dem Gegner

Der 1. FC möchte nach drei Unentschieden in den Partien in Freiburg, gegen Leipzig und in Frankfurt diesmal drei Punkte einfahren. Das Team von Trainer Steffen Baumgart steht also auch etwas unter Druck. Das sieglose Schlusslicht will er nicht unterschätzen. Fürth laufe "vorne aggressiv an, sie können jeden Gegner in die Bredouille bringen. Es kommt nicht der Letzte, sondern ein Gegner, der alles in die Waagschale wirft", erklärte Baumgart.

Kleines Fragezeichen hinter Itten, Leweling steht bereit

Hinter dem Einsatz von Cedric Itten, der das einzige Fürther Tor gegen die Bayern geschossen hatte, steht bei den Kleeblättern noch ein kleines Fragezeichen. "Das ist eine muskuläre Geschichte. Er wird aber definitiv mit nach Köln reisen", berichtete Leitl. Für den Schweizer könnte sonst Jamie Leweling auflaufen, der "sehr, sehr gut" trainiert habe.

33.000 Zuschauer sind erlaubt

Auf den Tribünen wird es ziemlich laut werden. Das Gesundheitsamt Köln hat einer Zwei-Drittel-Auslastung zugestimmt. 33.000 Zuschauer sind erlaubt, es gilt die 2G-Regel.