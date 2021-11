Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth hat weiteren Corona-Fall

Die SpVgg Greuther Fürth hat vor dem schwierigen Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach einen neuen Corona-Fall innerhalb der Mannschaft. Verteidiger Luca Itter sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte der Trainer Stefan Leitl zwei Tage vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr in der Radio-Livereportage). Itter sei geimpft und symptomfrei, ihm gehe es gut. Bereits Ende Oktober hatten die Franken fünf Corona-Fälle gemeldet.

Der Tabellenletzte steht vor einer schwierigen Aufgabe

Auch ohne den 22 Jahre alten Abwehrmann wollen die Fürther gegen Gladbach ein "unangenehmer Gegner" sein, sagte Leitl. Die Arbeitsmoral innerhalb der Gruppe sei enorm, alle hätten Spaß im Training. "Diesen Schwung gelte es, mitzunehmen", forderte der Coach. Sein Team stehe vor einer schwierigen Aufgabe. "Aber wir haben die Möglichkeit, Punkte zu holen."

Trotz Corona-Fall Itter entspanne sich die Personalsituation bei dem Aufsteiger allmählich, berichtete Leitl. Vor allem die Verteidigung hatte den Fürthern aufgrund zahlreicher Ausfälle zuletzt große Sorgen bereitet. Mit Maximilian Bauer sei einer der Innenverteidiger nun wieder fit und "definitiv eine Option".