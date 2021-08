Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth erkämpft Remis gegen Bielefeld

Vierzig Minuten lang war der Aufsteiger Fürth mit Arminia Bielefeld auf Augenhöhe. Das ruhige Spiel war vierzig Minuten lang geprägt von einigen kleinen Fouls und wenig Chancen. Kurz vor dem Pausenpfiff entwickelte sich die Partei aber zu einem wahren Thriller. Erst hatte missglückte Dickson Abiama (43.) ohne jegliche Bedrängnis ein Schussversuch dermaßen, dass er meterweit links am gegnerischen Kasten vorbei kullerte. Der hätte aber wirklich drin sein müssen. Dann sprang Fabian Klos dem Ball mit einem Flugkopfball entgegen und setzt ihn (45.) aus kurzer Distanz direkt neben den chancenlosen Sascha Burchert in dessen Gehäuse ein zum 0:1.

Ausgleich per Elfmeter und Schlussphase in Überzahl

Die Kleeblätter zeigten in der zweiten Halbzeit aber ihrer Rückkehrer-Mentalität. Nach einem Pfostenschuss durch Abiama setzte Julian Green nach und flankte in die Mitte, wo Manuel Prietl (48.) im Duell mit dem Gegenspieler mit der abgespreizten Hand an den Ball ging. Den fälligen Strafstoß verwandelte Branimir Hrgota (50.) zum Ausgleich. Nach einem ungestümen Zweikampf an der Mittellinie von Alessandro Schöpf mit Green sah der Bielefelder die Gelbrote Karte. Trotz Überzahl, deutlich mehr Ballbesitz und Einschussmöglichkeiten von Green (81.) und Hrgota (83.) konnte Fürther den ersten Bundesliga-Heimsieg nicht mehr erzwingen.

Negativ-Rekord mit 18 nicht-gewonnenen Bundesliga-Heimspielen

Mit dem 18. erfolgslosen Versuch eines Heimsiegs in der obersten Spielklasse ist Fürth nun alleiniger "Rekordhalter". Bisher hatten sich die Kleeblätter diese Marke mit Hertha BSC geteilt, das zwischen 2009 und 2011 saisonübergreifend 17 Mal zuhause sieglos geblieben war.