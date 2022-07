Bundesliga-Spieltage terminiert - FC Bayern zweimal sonntags

Demnach bestreiten die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am 6. August das erste Topspiel der Spielzeit am Samstagabend (18.30 Uhr). Das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München am 5. August (20.30) war bereits Mitte Juni terminiert worden.

Während der FC Augsburg je einmal am Freitag und am Sonntag ran muss, haben die Bayern zwei Sonntagsspiele vor der Brust, dazu bestreiten sie am 4. Spieltag das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (26. August, 18.30 Uhr).