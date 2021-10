Bundesliga: Spielfreudige Bayern zerlegen Leverkusen

Trainer Julian Nagelsmann setzte am Sonntag (17.10.21) gegen Leverkusen zunächst auf die elf Spieler, die in der Champions League gegen Dynamo Kiew (5:0) und zuletzt bei der ersten Saisonniederlage gegen Eintracht Frankfurt (1:2) in der Startelf standen. Das Team um Rekordmann Robert Lewandowski und das Offensiv-Trio mit Thomas Müller, Leroy Sané und Serge Gnabry bedankte sich mit einem leidenschaftlichen Auftritt.

Lewandowski trifft zur frühen Führung

Schon kurz nach dem Anpfiff kam die Münchner Tormaschine ins rollen. In der vierten Minute klingelte es bereits im Kasten von Lukáš Hrádecký. Dayot Upamecano hatte in die Mitte auf Lewandowski abgelegt und der Musterstürmer verwertete aus kurzer Distanz mit der Hacke zur frühen Bayern-Führung. Die Nagelsmann-Elf agierte mit Biss und wollte schnell nachlegen. Leverkusen agierte dagegen zu passiv. Die bayerischen Edeltechniker nutzten die Lücken in der Defensive der Gastgeber gnadenlos aus.