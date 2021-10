Bundesliga: Schlusslicht Fürth hofft auf einen Coup in Leipzig

Die Ausgangsposition für die Mittelfranken könnte jedoch kaum schlechter sein. Die SpVgg reist mit der bislang schwächsten Bilanz der Bundesliga-Geschichte nach Leipzig. Nach zuvor acht Spieltagen hat Greuther Fürth nur einen einzigen Punkt und eine Tordifferenz von minus 15 auf dem Konto.

Leitl: "Das Selbstvertrauen muss zurückkommen"

Leitl will in Leipzig (23.10.2021, 15.30 Uhr, Radio-Livereportage) "mit einem mutigen und disziplinierten Auftritt" für eine Überraschung sorgen. Das Rezept lautet: "Ballgewinne erzielen, Umschaltmomente und Abschlussaktionen schaffen". Und: "Das Selbstvertrauen muss zurückkommen", das hat der Trainer seinen Spielern in Einzelgesprächen zu vermitteln versucht. Die SpVgg könne als Aufsteiger einfach "nur lernen und arbeiten".

Leipzig "eine der besten Mannschaften in Deutschland"

Trotz vorsichtigem Optimismus warnte der Trainer vor dem Gegner. "Jeder weiß, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt". Leipzig sei "eine der besten Mannschaften in Deutschland, das haben sie auch eindrucksvoll in Paris gezeigt", betonte Leitl.

Nielsen und Seguin fallen aus, Bauer wieder einsatzbereit

Bei Fürth fehlen in Leipzig Havard Nielsen wegen einer noch nicht ganz überstandenen Sprunggelenksverletzung und Paul Seguin wegen einer Gelbsperre. Der U21-Nationalspieler Maximilian Bauer ist hingegen wieder einsatzbereit und laut Leitl gegen RB eine Option.