Bundesliga-Schiedsrichter Brych: Challenge würde nichts bringen

Seit fünf Jahren gibt es den Videoassistenten. Genauso lange ist er regelmäßig Gegenstand hitziger Diskussionen. Häufiger Vorschlag: Der VAR sollte durch eine sogenannte Challenge, die von Spielern oder Trainern gezogen werden kann, erweitert werden. In anderen Sportarten wie z.B. im Tennis gibt es eine solche Möglichkeit bereits. Durch diese Challenge wäre der Schiedsrichter gezwungen, eine Szene am Videobildschirm zu betrachten. Doch Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych erklärt in "Blickpunkt Sport", warum er wenig von einer Challenge im Fußball hält.

Challenge verlagert das Problem

Es läuft die 90. Minute am Freitagabend im Bochumer Ruhrstadion. Dortmunds Niklas Süle schießt den Ball von der Strafraumkante. Bochums Verteidiger Masovic grätscht in den Ball und blockt ihn mit der Hand, mit der er sich abstützt. Schiedsrichter Sascha Stegemann pfeift keinen Handelfmeter. Sehr zum Unmut der Borussen. "Wenn die Dortmunder das challengen würden, muss der Schiedsrichter danach wieder entscheiden", erklärt Brych die Szene und springt seinem Kollegen Stegemann zur Seite: "Dieses Handspiel hat der Sascha (Stegenmann Anm. d. Red.) im Rahmen der gültigen Auslegung entschieden. Wir haben diese Jahr diese Stützarme nie gepfiffen."

Erwartungshaltung schadet Entscheidungsfindung

Mit der Möglichkeit einer Challenge würden die Dortmunder diese in der konkreten Situation einsetzen, "in der Erwartungshaltung, einen Elfmeter zu bekommen und wenn der Schiedsrichter dann gegen sie entscheidet, ist die Enttäuschung erst Recht groß", argumentiert Brych.

Für den fünfmaligen Schiedsrichter des Jahres ist klar: "Wir brauchen den Schiedsrichter als neutrale Instanz im Fußball, aber auch die Akzeptanz. In anderen Sportarten sei der Videobeweis "ganz anders akzeptiert als bei uns im Fußball", so Brych, der sich Akzeptanz wünscht, aber auch verstehen kann, dass diese "an einem Tag wie am Freitagabend schwer zu erbringen ist".

Brych: Schiedsrichter ist ein brutaler Job

Doch auch mit Challenge dürften Fehlentscheidungen, die schon mit der Einführung des Videobeweis' abgenommen haben, weiterhin passieren. "Es ist ein brutaler Job, unglaublich viele Faktoren spielen eine Rolle", beschreibt Brych die Tätigkeit des Bundesliga-Referees. Das Spiel sei "immer schneller geworden", liefert Brych einen Erklärungsansatz und führt aus: "Die Spieler laufen mittlerweile 35, 36 km/h, auch das sorgt für eine neue Thermik auf dem Platz" Hinzu kämen taktische Wandel im Fußball.

Wie funktioniert der VAR?

Zur Unterstützung gibt es den Videobeweis. Brych gibt in "Blickpunkt Sport" einen Einblick in die Kommunikation mit dem oft zitierten "Kölner Keller". "Dann wird die Wahrnehmung abgeglichen und man kommt eben zu dem Ergebnis: 'Ok, die Wahrnehmung passt nicht, ich geh nochmal raus und schau mir das an' oder die Wahrnehmung ist vertretbar und es geht weiter", berichtet Brych. Dieser Prozess dauere nur "Zwei, drei Sekunden und dann ist das Thema durch und dann kann man das auch nicht mehr zurückholen".