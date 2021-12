Bundesliga: Schanzer verstärken sich mit Keeper Stojanoic

Der FCI steht mit nur zehn Punkten nach 18 Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Ein Nichtabstiegsplatz ist zehn Zähler entfernt. Am 16. Januar startet das Team von Rüdiger Rehm beim 1. FC Heidenheim in das neue Jahr.

"Für unsere große Herausforderung in der Rückrunde müssen und werden wir den Konkurrenzkampf innerhalb unserer Mannschaft erhöhen, um das Maximum an Leistung erreichen zu können," so Malte Metzelder. "Deshalb haben wir mit Dejan auf der Torhüter-Position einen erfahrenen Mann geholt, der Entschlossenheit, Überzeugung und positive Energie ausstrahlt.“

Der Manager Profifußball beim FCI ergänzte: „Dejan hat, neben seinen individuellen Fähigkeiten als Torhüter, gerade seine Nervenstärke, Belastbarkeit und Professionalität in einer ganz ähnlichen Lage letzte Saison beim FC St. Pauli schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Stojanovic mit Fokus auf die Oberbayern

Der 1,96 m große Österreicher schloss sich Anfang 2021 leihweise den „Kiezkickern“ an und hatte als Stammtorhüter und sicherer Rückhalt entscheidenden Anteil an einer herausragenden Rückrunde. "Ich kenne die 2. Bundesliga und die Lage, in der sich der FC Ingolstadt 04 befindet, sehr gut und werde mich schnell zurechtfinden. Es gilt vom ersten Tag an zu zeigen, dass wir unser großes Ziel um jeden Preis erreichen wollen. Dafür werde ich mich voll einbringen und alles geben“, macht Stojanovic klar und blickt maximal fokussiert auf seine neue Aufgabe in Oberbayern. Die Schanzer haben sich bereits eine Kaufoption für den 28-Jährigen gesichert.

Ausgebildet wurde der gebürtige Feldkircher, der auch mehrere U21-Nationalmannschaftseinsätze für Nordmazedonien vorzuweisen hat, in Bregenz und beim AKA Vorarlberg. Nach seiner Zeit beim FC Lustenau sammelte Stojanovic wichtige Erfahrungen in Italien beim FC Bologna und dem FC Crotone. Danach folgten mehrere Jahre beim FC St. Gallen in der Schweiz, ehe er sich 2019 dem aktuellen englischen Zweitligisten FC Middlesbrough anschloss und zuletzt als Leihspieler beim FC St. Pauli überzeugte.