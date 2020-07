Bundesliga-Saison startet Mitte September - Winterpause verkürzt

Auch für die 2. Bundesliga und die 3. Liga wird am Wochenende 19./20. September der Anpfiff zum ersten Spieltag sein.

Die Winterpause wird in der kommenden Spielzeit extrem kurz sein. Gespielt wird bis zum 21. Dezember (Ligen) und 23. Dezember (Pokal), schon am 2./3. Januar soll es in der Bundesliga und 2. Bundesliga weitergehen. Die 3. Liga nimmt eine Woche später vom 8. bis 11. Januar ihren Spielbetrieb mit dem 18. Spieltag wieder auf.

Die erste DFB-Pokal-Runde wird vom 11. bis 14. September durchgeführt, das Finale soll am Donnerstag, 13. Mai (Christi Himmelfahrt) in Berlin stattfinden. Sehr ungewöhnlich, denn normalerweise wird das Pokalfinale an einem Samstag nach der Saison ausgetragen.

Die Pokal-Halbfinals sollen am Wochenende rund um den 1. Mai steigen, wenn die Ligen noch einmal pausieren.

Anpassungen weiterhin möglich

"Alle vorgenommenen Planungen im DFB-Rahmenterminkalender der Saison 2020/2021 stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen. Anpassungen für einzelne Wettbewerbe aufgrund sich verschärfender Pandemielagen oder veränderter Verfügungslagen sind weiterhin möglich", hieß es in der DFB-Mitteilung.