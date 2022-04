Bundesliga: Rückschlag für Augsburg im Abstiegskampf

Der FC Augsburg wollte mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und den Keller-Konkurrenten aus Berlin abschütteln. Doch der Plan misslang. Die Schwaben verloren gegen das Team von Felix Magath mit 0:1.

Augsburg vergibt erste Chancen

Die Augsburger starteten besser in das Spiel. Alfred Finnbogason vergab in der elften Minute die Chance zur Führung - aber aus kurzer Distanz verlor er die Kontrolle über den Ball. In der 35. Minute hämmerte Michael Gregoritsch eine Freistoß aus 25 Metern knapp über das Tor. Der Rest der ersten Halbzeit zeichnete durch viel Kampf und Leidenschaft aus - die fußballerischen Aspekte traten dabei in den Hintergrund.

FCA sucht den Ausgleichstreffer

Die Gäste aus Berlin zeigten sich zu Beginn der zweiten Hälfte äußerst offensiv und gingen in der 49. Minute nach einem sehenswerten Hacken-Treffer durch Suat Serdar in Führung. Der FC Augsburg ließ sich von der Führung nicht beeindrucken und hatte durchaus noch Chancen auf den Ausgleich. In der 56. Minute setzte Gregoritsch das Leder erneut nur an den Querbalken. Doch in der Folge stand die Berliner Abwehr sicher und konnte die Augsburger Angriffsbemühungen unterbinden.

Nach zwei Siegen im heimischen Stadion setzte es nun eine Niederlage zuhause. Damit wird es für die Augsburger im Abstiegskampf noch einmal eng: Bei noch vier verbleibenden Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch vier Punkte.