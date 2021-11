Bundesliga: Rückkehr der Geisterspiele?

Bayern gegen Dortmund. Erster gegen Zweiter. Ein Punkt trennt die beiden Rivalen im Kampf um die Spitze. Die Rahmenbedingungen könnten eigentlich schöner nicht sein: Flutlicht, leichter Nieselregen vorhergesagt - "Es ist angerichtet", könnte man sagen.

Doch während man sich vorfreudig die Hände reibt, geht der imaginäre Blick sorgenvoll in Richtung Südtribüne. Denn da wo normalerweise die gelbe Wand zuhause ist, die Fans vielleicht eine Choreographie zeigen, sicher aber 90 Minuten innbrünstig ihre Mannschaft unterstützen würden, könnte am Samstag gähnende Leere herrschen. Wieder einmal.

Geisterspiele - sechs Monate nach der Rückkehr der Fans

Ein halbes Jahr ist es her, dass die Fans in die Bundesligastadien und mit ihnen etwas Normalität in den Fußball und auch in das alltägliche Leben zurückkehrte. Nie wieder solle so etwas passieren, hieß es damals in allen möglichen Varianten, Sprachen und Appellen.

Doch wenn am Samstag ab 18:30 in Dortmund der Ball rollt, könnte es sein, dass die schrillen Schreie Julian Nagelsmanns von den leeren Sitzschalen zurückgeworfen werden, Radio Müller in aller Deutlichkeit in die heimischen Wohnzimmer sendet und das entscheidende Tor im Stadion gut 30 Männer bejubeln - und sonst absolute Stille herrscht. Wieder einmal.