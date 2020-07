Bundesliga-Relegation: Bremen zu Hause nur 0:0 gegen Heidenheim

Bei zeitweise sintflutartigem Gewitterregen in Bremen wahrte Außenseiter Heidenheim vor dem Rückspiel am Montag (20.30 Uhr) alle Chancen, erstmals in seiner Vereinsgeschichten in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen.

In der ersten Halbzeit war zwischen beiden Mannschaften kein Klassenunterschied bemerkbar. Mit engagiertem Einsatz und intensivem Laufspiel ließen die Gäste die phasenweise sogar hilflos wirkenden Bremer nur selten zur Entfaltung kommen - und hatten selbst beste Chancen, sogar zu gewinnen.

Heidenheim mit den besseren Chancen

In der 25. Minute schloss Tim Kleindienst einen Konter mit einem sehenswerten Schuss ab, den Werder-Torhüter Jiri Pavlenka mit den Fäusten parierte. Sechs Minuten später verfehlte Maurice Multhaup aus günstiger Position das Bremer Tor nur knapp. Die Bremer wurden nur durch einen Kopfball von Yuya Osako (28.) gefährlich, der aber knapp verfehlte.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Den Bremern gelang es zwar häufiger, sich in der Hälfte der Gäste festzusetzen, doch es fehlte wie so oft in dieser Saison im Weserstadion an der notwendigen Durchschlagskraft.

Starke Regenfälle führten in der Schlussphase zu vielen Ausrutschern und zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten - in der Nachspielzeit hatte Timo Beermann per Kopf den Siegtreffer für den FCH auf dem Kopf.