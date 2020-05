Bundesliga-Re-Start offenbar beschlossene Sache

"Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder an diesem Mittwoch. Als voraussichtlicher Termin für den Beginn der Geisterspiele ohne Zuschauer gilt der 15. oder der 21. Mai - ein genauer Termin ist in der Beschlussvorlage offen gelassen.

Die Vertreter von Bund und Ländern haben sich offenbar bereits am Montag (04.05.2020) auf diese Vorgehensweise verständigt, wie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben will.

Zehn Corona-Fälle in der 1. und 2. Bundesliga

In den 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga waren bei den ersten Corona-Reihentests zehn Infektionen festgestellt worden, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bekanntgab. Es wurden insgesamt 1.724 Tests vorgenommen. "Die in den vergangenen Tagen erfolgten Tests haben ihren Zweck erfüllt, für zusätzliche Sicherheit zu sorgen und so die Spieler bestmöglich vor Ansteckung im Mannschaftstraining oder Spielbetrieb zu schützen", teilte die DFL mit.

Genau in die Zeit der Entscheidungsfindung fiel der Fall Solomon Kalou. Der Stürmer von Bundesligist Hertha BSC hatte ein Facebook-Livevideo gepostet, auf dem zu sehen ist, wie er auf dem Vereinsgelände und in der Kabine einige Mitspieler und Mitarbeiter des Klubs per Handschlag begrüßt und auch sonst Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden. Kalou wurde von seinem Verein inzwischen suspendiert. Der Spieler hat sich für sein Verhalten entschuldigt.