Sekunden fehlen dem FC Bayern zur 34. Meisterschaft

Nach dem 3:3 gegen RB Leipzig ist die Meisterschaft zumindest bis Sonntag vertagt. Wenn Bayer Leverkusen morgen nicht gewinnt, ist das Team von Vincent Kompany sicher Meister und die Schale kommt nach über einem Jahr Pause wieder zurück an die Isar.

"Wir sind quasi Meister!" FC-Bayern-Sportdirektor Christoph Freund

Den Bayern ist der Titel selbst bei einem Sieg der Leverkusener aufgrund der viel besseren Tordifferenz kaum mehr zu nehmen. Er wäre nach dem frühen Aus im DFB-Pokal und dem verpassten "Finale dahoam" in der Champions League der versöhnliche Abschluss einer insgesamt für FCB-Verhältnisse nicht zufriedenstellenden Saison.

RB Leipzig startet druckvoll

Es war ein packendes Spiel in der ausverkauften Leipziger Arena. Die Hausherren starteten furios. Gleich in der 2. Minute hatte Leipzig eine dicke Chance - Jonas Urbig wehrte mit einer Glanzparade den Schuss von Amadou Haidara ab. Obwohl Manuel Neuer nach seiner Verletzung wieder im Kader war, vertraute Kompany dem 21-Jährigen.

Das erste offensive Lebenszeichen des Rekordmeisters gab es in der 9. Minute, aber Serge Gnabry traf nur das Außennetz. Die Bayern kamen jetzt besser in die Partie, aber unnötige Ballverluste brachten die Sachsen immer wieder gefährlich vor das Gäste-Tor - so wie in der 11. Minute. Michael Olise mit einem Abspielfehler, David Raum schickte Benjamin Sesko auf die Reise, der bemerkte, dass Urbig zu weit vor dem Tor stand - und zog aus 30 Metern mit dem Außenrist auf den leeren Kasten. Sein Schuss war satte 112 km/h schnell.

FC Bayern zur Halbzeit 0:2 zurück

FC Bayern hatte weiter Probleme ins Spiel zu kommen. RB war deutlich besser in der Partie und wesentlich präsenter als die Bayern. Nach 30 Minuten lief es für den FCB besser und sie drängten die Gastgeber immer öfter in die eigene Hälfte. Thomas Müller, der die Mannschaft als Kapitän anführte, hatte in der 32. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Aber sein Schuss traf David Raum am Bauch, der kurz schmerzverzerrt liegen blieb.

In der 39. Minute führte ein simpler Freistoß zum 2:0 für Leipzig: Lukas Klostermann bekam den Ball irgendwie an den Kopf und brachte den Ball ins Tor. Im Gegenzug vergab Gnabry aus kurzer Distanz und völlig frei stehend per Kopf. Der gelbgesperrte Harry Kane beobachte relativ emotionslos von der Tribüne aus das Spiel.

Doppelschlag FCB - Brutale 46 Sekunden für Leipzig

Nach Wiederanpfiff waren es die Bayern, die druckvoll starteten. Sie drängten auf den Anschlusstreffer. In der 62. Minute brachte Eric Dier sein Team nach einer Ecke per Kopf wieder ins Spiel. Und nach nur 46 Sekunden war das Spiel gedreht.

Denn direkt nach dem Anschluss kam ein Querschläger von Raum 30 Meter vor dem RB-Tor runter. Geburtstagskind Aleksandar Pavlović gewann das Kopfballduell und fand Gnabry, der in den Lauf von Olise durchsteckte. Der 23-Jährige zog aus 17 Metern ab und traf zum 2:2. In der 69. Minute beinahe die Bayern-Führung: Konrad Laimer stand frei vor dem Tor, sein Kopfball ging aber über den Kasten.

Von Leipzig ging nun keine Gefahr mehr aus. Und die Münchner drängten auf den Siegtreffer - Minute um Minute erarbeiteten sie sich Chancen. Und dann war es Leroy Sané der scheinbar alles klarmachte: Mit links zog der Nationalspieler unhaltbar ins linke Eck ab. Aber Yussuf Poulsen traf quasi mit dem Schlusspfiff zum 3:3.