Treffer Gwinn, Doppelpack Damnjanović - FCB gewinnt in Leipzig

Die Münchnerinnen gingen am 5. Spieltag gleich mit den ersten Chancen in die Partie gegen RB Leipzig. Kurz nach Anpfiff versuchte es Stürmerin Lea Schüller mit einer scharfen Hereingabe direkt vor das Tor. RB-Keeperin Elvira Herzog war zur Stelle und hechtete den Ball aus der Gefahrenzone, damit vereitelte sie Jovana Damnjanović drei Meter vor dem Tor die erste Möglichkeit zum Vollstrecken. Nur zwei Minuten später versuchte es dann Schüller selbst mit einem Heber ins lange Eck, das Leder ging aber noch knapp am Pfosten vorbei.

Doppelpack durch Damnjanović

Die FCB-Frauen liefen weiter an und tauchten im Minutentakt vor dem Leipziger Tor auf. Nach einem Befreiungsschlag landete das Leder bei Giulia Gwinn (8. Minute), die aus elf Metern abzog und das Spielgerät halbhoch im linken Eck unterbrachte. Damnjanović schob nur sechs Minuten später aus kurzer Distanz zur 2:0-Führung ein. Kurz vor der Pause nutzte die Serbin eine Vorlage von Sturmpartnerin Schüller zum verdienten 3:0.

In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeberinnen zwar mutiger in die Partie, doch gefährlich wurde es weiter durch die Münchnerinnen. In der 50. Minute setzte Doppel-Torschützin Damnjanović das Leder an die Latte. Dass es der nächste Treffer nicht fiel, lag auch an den teils unpräzisen Abschlüssen der Münchnerinnen und Leipzigs Torfrau Elvira Herzog. Bei den Münchnerinnen sicherte Maria Luisa Grohs die Null.