Fußball-Bundesliga: Nürnberg schlägt sich in Düsseldorf selbst

Turbulent begann die Partie in Düsseldorf. So manchem mitgereisten Nürnberg-Anhänger mag schon nach vier Minuten die zeitlose Weisheit "Der Glubb is a Depp" in den Kopf geschossen sein. Stellvertretend war der brasilianische Mittelfeldmann Matheus Pereira in die Rolle des fränkischen Tollpatsches geschlüpft.

Sicherlich noch etwas emotional in der Schieflage nach einem wuchtigen Ellbogencheck des Düsseldorfers Niko Gießelmann (1.), der dafür nicht einmal eine Karte gesehen hatte, suchte Pereira die Nähe des Fortunen. Nach einem Wortgefecht ging Gießelmann zu Boden, Referee Sascha Stegemann konsultierte den Videoassistenten. Und was folgte, war unvermeidlich: Rote Karte für Pereira, der deutlich sichtbar Gießelmanns Weichteile attackiert hatte. Oder anders ausgedrückt: Tätlichkeit. Nürnberg standen also knapp 90 Minuten in Unterzahl bevor.