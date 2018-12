Bundesliga: Nürnberg erkämpft Punkt gegen Leverkusen

Kai Havertz traf nach 30 Minuten zur Führung für Leverkusen - weil Nürnberg in der Vorwärtsbewegung den Ball vertändelte. Leverkusen reagierte schnell, der Ball kam auf die Außenbahn zu Kevin Volland, dessen Flanke faustete Nürnbergs Torwart Fabian Bredlow ungünstig vor die Füße von Havertz. Der Nationalspieler lupfte die Kugel mit überragender Technik und Auge ins rechte obere Toreck.

Wasserball statt Fußball

Die Nürnberger aber keineswegs geschockt. Technisch war der Club Leverkusen zwar unterlegen. Mit viel Engagement stemmten sich die Mittelfranken aber gegen die Niederlage und das Abrutschen auf den Relegationsrang. Weil es in Nürnberg seit dem Nachmittag teilweise wolkenbruchartig geregnet hatte, wurde die Partie teilweise zum Glücksspiel - der Ball wurde immer wieder durch Pfützen auf dem Rasen abrupt abgebremst.

Die Fans kommen zurück, Margreitter trifft

Nach dem Seitenwechsel erlöste Georg Margreitter die Club-Fans nach 56 Minuten. Nach einer Ecke konnte die bis dahin dominante Bayer-Elf den Ball nicht sauber klären, Margreitter war zur Stelle und schoss - abgefälscht von Leverkusens Dominik Kohr - zum 1:1 ein. Die meisten Club-Fans sahen diesen Treffer auch, waren sie doch nur wenige Minuten zuvor auf ihre Plätze zurückgekehrt: Aus Protest gegen die Montagsspiele der Fußball-Bundesliga waren die Fanblocks beider Mannschaften zunächst leer geblieben.

"Schwerer Platz, schwer zu bespielen. Es war sehr gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind nach dem 0:1." Nürnbergs Kapitän Hanno Behrens.

Der Club hatte sich den Punkt am Ende absolut verdient, weil er die Leverkusener Überlegenheit der ersten Halbzeit durch viel Elan in Durchgang zwei wett machte. In der Schlussphase hatte der 1. FC Nürnberg sogar die Chance zum Sieg. Doch Bayer-Keeper Lukas Hradecky rettete gegen den eingewechselten Adam Zrelak (87.).

Nürnberg weiter 15., Stuttgart punktgleich

Der 1. FC Nürnberg ist auch nach dem 13. Spieltag Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga. Allerdings hat sich die Reihenfolge auf dem Relegationsplatz dahinter und den beiden Abstiegsrängen geändert. Der VfB Stuttgart ist durch den 1:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg neuer 16., punktgleich mit dem 1. FC Nürnberg. Beide Teams haben jeweils elf Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen auf den Plätzen 17 und 18 Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf mit jeweils neun Zählern.

1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1:1 (0:1)

Nürnberg: Bredlow - Goden, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak (46. Erras) - Behrens, Misidjan - Kubo (58. Zrelak) - Kerk (76. Palacios), Ishak. - Trainer: Köllner

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Dragovic, Sven Bender (46. Wendell), Jedvaj - Kohr (79. Alario), Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Brandt (66. Bailey) - Volland. - Trainer: Herrlich

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Tore: 0:1 Havertz (30.), 1:1 Margreitter (56.)

Zuschauer: 32.238

Beste Spieler: Margreitter - Brandt

Gelbe Karten: Kubo (2), Petrak (3), Mühl (3) - Kohr (4), Dragovic (2)

Statistik: Torschüsse 11:20, Ecken 3:6, Ballbesitz 37:63 Prozent, Zweikämpfe 129:127