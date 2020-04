Bundesliga-Neustart im Mai würde großen Aufwand bedeuten

Der 9. Mai könnte ein Festtag für die Fußballfans werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und NRW-Regierungschef Armin Laschet haben am Montag ihre generelle Zustimmung für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 9. Mai signalisiert - ein schlüssiger Plan der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Coronavirus-Prävention vorausgesetzt.

Das Mittel der Wahl für eine Rückkehr der Profi-Fußballer auf den Platz sind dann Geisterspiele, anders sind Partien im vom Virus geplagten Land derzeit nicht durchführbar. "Es ist wichtig, dass wir mit den rechtlichen und medizinischen Vorgaben der Politiker vorbildlich und sehr seriös umgehen, um das Gesundheitsrisiko zu minimieren", sagt FC-Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Die DFL will ein entsprechendes Konzept in diesen Tagen vorlegen.

Kritik am Fußball-Plan von SPD-Politiker Karl Lauterbach

Um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen, müssten auch die Vereine ähnlich wie die Wirtschaft ihr System wieder hochfahren. Statt Training mit der gebotenen Distanz und in Kleingruppen stehen dann wieder Zweikämpfe an der Tagesordnung - aber auch regelmäßige Corona-Tests: Jeder Spieler, jeder Schiedsrichter und jeder Verantwortliche müssten über mehrere Wochen getestet werden – insgesamt etwa 20.000 Tests.

Auch daher sagt etwa das SPD-Bundestagsmitglied Karl Lauterbach: "Ich halte die Geisterspiele für falsch. Ich verstehe den Druck, den die Vereine auf uns Politiker jetzt ausüben, aber ich würde selbst nicht nachgeben." Einen kritischen Blick auf den notwendigen Testumfang hat Lars Schaade. "Ich denke, man sollte die Tests dort anwenden, wo es medizinisch sinnvoll ist", äußerte der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts: "Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen routinemäßig gescreent werden sollten."

Eine endgültige Entscheidung soll dann bei der nächsten Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am 30. April fallen.