Bundesliga: Neuer Mainz-Trainer wohl erst nach dem Bayern-Spiel

Interimstrainer Jan Siewert werde die Mannschaft in München betreuen, sagte der neue Sportdirektor Martin Schmidt am Dienstag (29.12.2020) bei einer Pressekonferenz. In der kommenden Woche könnte dann aber der neue Chefcoach präsentiert werden. "Wir wollen einen neuen Trainer, auch da einen neuen Reiz, einen neuen Impuls setzten", so Schmidt.

Bo Svensson als neuer Coach gehandelt

In der Kürze der Zeit über Weihnachten sei eine Verpflichtung aber nicht möglich gewesen. Namen kommentierte Schmidt nicht. Dass der frühere Mainzer Profi Bo Svensson gehandelt werde, sei "nicht so abwegig", da der Däne im Verein bekannt sei, sagte Schmidt allerdings. "Zu den Namen sagen wir nichts, es ist lustig, was zum Teil angedacht ist für uns. Wir haben konkrete Ideen. Wir sind da intensiv dran."

Die Rheinhessen hatten bereits am Montag die Rückkehr des einstigen Erfolgsmanagers Christian Heidel und von Schmidt bekanntgegeben. Trainer Jan-Moritz Lichte musste den Tabellen-17. verlassen.