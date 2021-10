Bundesliga: Nächste Chance für dezimierte Fürther in Freiburg

Erneute Job-Garantie für Trainer Leitl

In einem Zeitungsinterview betonte Azzouzi am Freitag einmal mehr, trotz der bisher minimalen Punktausbeute (ein Zähler aus neun Spielen) weiter am Aufstiegstrainer festhalten zu wollen: "Es hat sich nichts geändert, Stefan ist ein Top-Trainer", sagte er. "Ich bin überzeugt von dem Weg, den wir gehen.

Am vergangenen Spieltag hatte die SpVgg in Leipzig trotz einer guten ersten Halbzeit am Ende mit 1:4 den Kürzeren gezogen und erneut nicht gepunktet. Die nächste Chance ist nun Freiburg.