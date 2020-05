Bundesliga muss warten: Politik vertagt Neustart-Entscheidung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten haben einen Beschluss über die Fortsetzung der gestoppten Bundesliga und des Vereinssports am Donnerstag vertagt. Für die nächste Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai versprach Merkel aber "sehr klare Entscheidungen" für den Sport in der Corona-Krise. Dann werde es darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen "bestimmte sportliche Betätigungen" wieder möglich sein werden.

Geisterspiele mindestens bis Ende August

Bei der nächsten Schalte soll unter anderem auch das Konzept der Sportminister ausgewertet werden. Die Innen- und Sportminister hatten die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga Mitte oder Ende Mai empfohlen. Großveranstaltungen und damit auch Spiele der Bundesliga mit Zuschauern wird es bis mindestens 31. August nicht geben. "Diese werden für längere Zeit untersagt bleiben müssen", sagte Merkel.

Neustart der Bundesliga - irgendwann im Mai

Der Neustart der Bundesliga der Bundesliga dürfte noch etwas auf sich warten lassen. BR-Sportreporter Bernd Schmelzer erklärte: "Der 9. Mai ist weg. Und jetzt wird man schauen, schafft man es vielleicht eine Woche später am 15. oder 16. Mai. Realistischer scheint aber der 23.. Vielleicht sogar erst der 30.". Die Vereine hätten nämlich immer gesagt, sie bräuchten 14 Tage, um ein Mannschaftstraining wieder einzuführen.