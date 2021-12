Bundesliga: Lewandowski knackt gegen VfL nächsten Torrekord

Der FC Bayern ging am 17. Spieltag als Topfavorit in das Duell mit den kriselnden Wolfsburgern, die zuvor sechs Ligaspiele in Folge verloren hatten. Zunächst sah es allerdings nicht nach einer glanzvollen Partie für den Rekordmeister aus. Das Duell endete nach einer starken zweiten Hälfte aber Bayern-Like doch wieder mit 4:0 für die Münchner. "Du musst erst mal so viele Tore schießen, gegen so einen tiefstehenden Gegner", die Analyse von Julian Nagelsmann im ran-Interview. "Sehr schöne Tore geschossen und auch verdient gewonnen", sein Lob an die Mannschaft.

Für VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer war die siebte Niederlage in Folge dagegen "sehr bitter." Trainer Florian Kohfeldt hatte immerhin keinen "Katastrophen-Auftritt" gesehen, aber auch keinen sehr guten.

Müller netzt zum Auftakt ein

Julian Nagelsmann hatte seine Elf vor den Gästen gewarnt: "Angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten," mahnte der Coach. Die Münchner wollten sich allerdings nicht vorzeitig ausknocken lassen und schon nach sieben Minuten klingelte es im Kasten von Coen Casteels. Einen Distanzschuss von Serge Gnaby konnte der VfL-Tormann nur abklatschen. Pech für Casteels, das Thomas Müller goldrichtig stand, die Chance nutzte und bei seinem 400. Ligaspiel den ersten Treffer für die Münchner einnetzte. Es war sein 134. in der Bundesliga.

Neuer hält das 1:0 fest

Wolfsburg war angezählt, kam aber schnell wieder auf die Beine. Nur eine Minute später entwischte Wout Weghorst (8.) und hatte die dicke Chance zum Ausgleich auf dem Schlappen, scheiterte aber am hellwach agierenden Manuel Neuer. Auch in der 33. Minute wäre für den VfL Stürmer mehr drin gewesen als er das Leder bedrängt von Lucas Hernández nicht voll erwischte und der Schuss wirkungslos am Tor vorbeistrich.

Der FCB war zwar die dominierende Mannschaft, konnte aber gegen extrem tief stehende Wölfe nicht nachlegen, deshalb ging es nur mit einer knappen Führung in die Kabine.

Müller legt für Upamecano auf

Auch in der zweiten Halbzeit war es Müller, der sich gleich wieder richtig gut in Szene setzte. Gnabry hatte das Leder an der Grundlinie zurück auf den 32-Jährigen gespielt, der das Spielgerät gefühlvoll in den Fünfmeterraum hob. Dort konnte Dayot Upamecano (57.) unbedrängt zu seinem ersten Saison-Treffer einköpfen. Nur zwei Minuten später legte Leroy Sanè das 3:0 ins linke Eck nach. Casteels streckte sich vergebens. Der VfL war spätestens jetzt schwer angeschlagen.