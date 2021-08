Bundesliga: Leitl ist keineswegs bange vor Fürths Premiere

Nicht einmal das bitteren Pokal-Aus beim Viertligisten SV Babelsberg 03 kann den Fürther Trainer aus der Ruhe bringen. Sämtliche Befürchtungen schiebt er mit "einem Schmunzeln" beiseite. Schließlich wären die Franken auch vor seinen bislang zwei Spielzeiten in der 2. Liga jeweils als Abstiegskandidat gehandelt worden, sagt Leitl. Am Ende sei mit dem Aufstieg ins Oberhaus sogar das Gegenteil eingetreten.

Klassenerhalt als "großes Ziel"

Auch jetzt ist er "davon überzeugt, dass es am Ende für uns reichen kann, Platz 16 oder sogar 15 zu erreichen". Ihm ist aber auch klar, dass "das ein großes Ziel ist und es schwer wird", ergänzt der Coach.

Leitl kann personell aus dem Vollen schöpfen

Im Vergleich zur Pokal-Pleite hat sich für den Saisonstart der Fürther an diesem Samstag (14.8.2021, 15.30 Uhr, Heute im Stadion und Radio-Livereportage im Internet) beim VfB Stuttgart die personelle Situation sehr verbessert. Die beiden Außenverteidiger Marco Meyerhöfer und Luca Itter konnten wieder trainieren und sollen in Stuttgart auflaufen. Der Angreifer Havard Nielsen konnte ebenfalls wieder mit der Mannschaft üben. Allerdings wollte sich Leitl bei einem Einsatz des Norwegers in der Startelf noch nicht festlegen.

VfB-Handicap: Mehrere Corona-Ausfälle und Verletzte

Ganz im Gegensatz zu den Franken hat Stuttgart ernste Personalsorgen. Der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo rechnet bei seinen Corona-infizierten Profis Sasa Kalajdzic, Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey mit einer längeren Pause.

Verzichten muss der VfB-Coach zudem auf die verletzten Naouirou Ahamada, Momo Cisse, Julian Egloff, Orel Mangala und Chris Führich sowie Ömer Beyaz (fehlende Spielerlaubnis) und Silas Katompa Mvumpa (Sperre). Fraglich für die Partie gegen die Franken ist zudem Roberto Massimo. Dafür stehen Kapitän Wataru Endo nach seiner Olympiateilnahme und Waldemar Anton nach einer überstandenen Erkältung wieder zur Verfügung.

Zumindest der Coach der Schwaben wird die Mittelfranken nicht unterschätzen. Er warnt: "Sie sind sehr unangenehm und machen vieles richtig. Wenn man aufsteigt, sind Euphorie und Energie da."