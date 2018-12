Bundesliga-Kolumne: Was war das für eine geniale Hinrunde

Der Spieler der Hinrunde

Der Spieler der Hinrunde war für mich dieser Mann hier: Axel Witsel. Dortmunds neuer Anführer im Mittelfeld. Der Mann aus Belgien mit der dunklen Struwelpeter-Frisur. Der unumstrittene Chef auf dem Platz, gesegnet mit einer Spielintelligenz, die in der Bundesliga nur selten zu sehen ist. Für mich war Axel Witsel im Sommer Dortmunds Schlüsseltransfer.

Die Mannschaft der Hinrunde

Die Mannschaft der Hinrunde - ja, das ist natürlich auch Borussia Dortmund. Die Mannschaft hat die zweitbeste Hinserie der Vereinsgeschichte gespielt. Sechs Punkte Vorsprung vor Serienmeister Bayern München. Trainer Lucien Favre lässt einfach begeisternden Offensivfußball spielen. "Wir arbeiten und arbeiten viel. Ist wichtig, dass wir sehr gut, sehr richtig arbeiten.", sagt Favre. Diese Arbeit hat sich bislang ausgezahlt. Dortmund in der Hinrunde, dass war für mich Vollgas- und voll Spaß-Fußball. Diese Angriffs-Reihe um Marco Reus, den Senkrechtstarter Jadon Sancho und den Torjäger Paco Alcáser, die lieferte Auftritte zum mit der Zunge schnalzen.

Der Trainer der Hinrunde

Der Trainer der Hinrunde arbeitet in Düsseldorf. Friedhelm Funkel ist mit 65 Jahren der älteste Trainer der Liga. Bei der Fortuna genießt er fast schon Kultstatus und das zurecht. "Damit hat keiner gerechnet, dass wir gegen Freiburg, Dortmund und in Hannover gewinnen. Das ist natürlich ein Abschluss, wie man ihn sich nur wünschen kann", sagt Funkel. Drei Siege zum Abschluss der Hinrunde und das mit einem Klub, der finanziell nur zweitklassig aufgestellt ist. Als Team aber funktioniert die Fortuna erstklassig. Kurs Klassenerhalt, auch dank des Trainers Bravo Friedhelm Funkel.

Die Verlierer der Hinrunde

Die Verlierer der Hinrunde sitzen in der Führungsetage der Bayern. Dünnhäutig in Zeiten des Misserfolgs und unsäglich in ihren Schuldzuweisungen in Richtung der Medien. "Das ist eine Frechheit, das muss ich Ihnen mal sagen", so Präsident Uli Hoeneß. "Möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt es: Die Würde des Menschen ist unantastbar", sagt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Beide haben ein schwaches Bild abgegeben. Man darf auch Klasse zeigen, wenn es mal nicht so gut läuft.

Der Ausblick

Die Bundesliga ist ausgeglichen wie lange nicht mehr. Die Rückrunde verspricht Hochspannung. Für mich ist es das größte Weihnachtsgeschenk für alle Fans der Bundesliga.