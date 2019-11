Berliner bestätigen: Klinsmann ist neuer Hertha-Trainer

"Letztlich waren wir mit Blick auf die Entwicklung und die letzten Resultate der Meinung, dass Handlungsbedarf bestand. Wir bedauern diese Entwicklung", wird Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Erst zu Saisonbeginn hatte in Berlin Ante Covic den Ungarn Pal Dardai als Cheftrainer abgelöst. Nach enttäuschenden Leistungen und zuletzt vier Niederlagen in Folge - die letzte am Sonntag beim 0:4 in Augsburg - muss Covic gehen. Die Trennung erfolgt nach Klubangaben einvernehmlich.