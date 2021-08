16.08.2021, 08:33 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Bundesliga im Video: FC Bayern, Augsburg, Fürth - alle Tore

Der FC Bayern München hat die Saison mit einem 1:1 in Mönchengladbach eröffnet, der FC Augsburg und die SpVgg Greuther Fürth kassierten herbe Niederlagen - die Spiele der bayerischen Klubs am 1. Spieltag der Bundesliga in der Video-Zusammenfassung.