Bundesliga: Hocheffektiver FC Augsburg schlägt Gladbach mit 3:1

45 Minuten lang hatte es der FC Augsburg nur dem Unvermögen der Gäste aus Mönchengladbach bezüglich ihrer Chancenverwertung zu verdanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Lars Stindl (15.) zielte in aussichtsreicher Situation neben das Tor. Ein Schuss von Valentino Lazaro aus 13 Metern wurde (20.) zur Ecke abgeblockt. Stindl schoss einen Foulelfmeter (39.) einen Meter am Kasten der Augsburger vorbei. Und auch sein nächster Abschlussversuch landete neben dem Tor.

"Ein paar harte Worte in der Halbzeit und schon fielen die Tore". FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz

Drei Chancen, drei Tore für den FC Augsburg

In der zweiten Halbzeit stellten die Schwaben dann das Ergebnis auf den Kopf. Und erstmals in dieser Saison überhaupt trafen sie nach einem Eckstoß. Daniel Caligiuri hatte den getreten und der landete genau auf den eingewechselten Ruben Vargas, der die Kugel (52.) in den Kasten jagte. Dann aber zeigte auch die Borussia Zielwasser: Florian Neuhaus versenkte die Kugel (68.) in den Kasten des FCA. Doch nicht einmal zehn Minuten später stellte Marco Richter (76.) wieder auf 2:1. André Hahn schien den Ball im Strafraum eigentlich schon vereitelt zu zu haben, aber dann grätschte Richter doch noch rein. André Hahn machte mit seinem 3:1 (89.) den Deckel drauf.

Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz vergrößert

Der FC Augsburg hatte damit seine dritte Chance in dieser Partie zum dritten Treffer genutzt. Der Gegner hatte für seinen einen Treffer insgesamt fast 30 Anläufe gebraucht. Durch den Sieg gegen Mönchengladbach hat der FCA als Tabellen-13. jetzt zehn Punkt Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Die Gegner können aber noch nachlegen.