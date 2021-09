Bundesliga: Greuther Fürth unterliegt Wolfsburg mit 0:2

Abiana verpasst Chance zum Ausgleich

Die Kleeblätter versuchten in der zweiten Hälfte immerhin mehr aus dem Spiel herauszuholen. Branimir Hrgota verpasste aus 17 Metern halblinker Position seine Chance und schoss weit rechts am VfL-Tor vorbei. Ein abgefälschter Schuss von Cedric Itten entschärfte Wolfsburgs Tormann Koen Casteels locker. In der 62. Minute strich dann ein leicht abgefälschter Schuss von Nmecha knapp am linken Winkel vorbei. Die folgende Ecke klärte Burchert per Faust.

Die einzige Chance auf den Ausgleich verpasste Dickson Abiama dann in der 85. Minute. Der 22-Jährige zeigte einen feinen Fallrückzieher, den Casteels allerdings souverän mit einer Hand über die Querlatte lenkte. In der Nachspielzeit verwandelte dann Weghorst noch einen Foulelfmeter. Wolfsburg siegte mit 2:0 und hat nun die optimale Ausbeute von 12 Punkten auf dem Konto. Fürth muss weiter auf den ersten Dreier hoffen.