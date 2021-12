Bundesliga: Mutige Fürther müssen sich Dortmund geschlagen geben

Fürth versucht den Ausgleich

Fürth lies sich den Ärger nicht anmerken, versteckte sich auch in der zweiten Hälfte nicht und machte in der Abwehr einen guten Job. In der 62. Minute fehlten Håvard Nielsen dann auch nur wenige Zentimeter zum Ausgleich. Ein Konter der SpVgg lief schnell über links an. Leweling hatte Jeremy Dudziak mitgenommen und bekam den Ball hoch zurück in den Strafraum. Dort zog der 20-Jährige aus sieben Metern direkt ab. Der Volley auf das untere linke Eck rauschte aber knapp vorbei. Nielsen kam noch angerutscht, verpasste aber das Leder knapp.

In der 82. Minute kam dann aber die bittere Wende. Julian Brandt schickte einen Freistoß von rechts vor dem Strafraum butterweich in Richtung des Elfmeterpunktes. Haaland stieg am höchsten und köpfte unwiderstehlich in das rechte Eck. Nur sieben Minuten später erhöhte Donyel Malen, den Marco Rose in der 75. Minute als Joker eingewechselt hatte, auf 3:0. Greuther Fürth hatte trotz Niederlage ein richtig gutes Auswärtsspiel abgeliefert.