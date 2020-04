Bundesliga-Geisterspiele bei Corona-Konferenz noch "kein Thema"

Genaugenommen einigte sich die Konferenz sogar auf die Verlängerung des generellen Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August. Betroffen sind davon in jedem Fall auch Sportereignisse mit Zuschauern.

Thematik Geisterspiele "sicherlich demnächst ein Thema"

Ob oder wo in der Bundesliga und 2. Liga Geisterspiele stattfinden dürften, blieb komplett offen. "Die Bundesliga war kein Thema", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er verwies aber auf die laufenden Gespräche bei der Deutschen Fußball Liga. "Ob und in welcher Form Geisterspiele möglich sind", werde "sicherlich demnächst" zum Thema werden.

Großveranstaltungen als Ländersache, Bayern "zurückhaltender"

Konkrete Regelungen, etwa zur Größe von Großveranstaltungen Veranstaltungen, sollen von den Länder getroffen werden, deren Regierungen wohl am Donnerstag tagen werden. Möglicherweise drohen der DFL in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Vorgaben, so dass gar nicht an allen Standorten gespielt werden kann. Söder kündigte für Bayern an, sein Bundesland werde die Lockerungen teils "vorsichtiger" und "zurückhaltender" angehen.

DFL-Mitgliederversammlung am 23. April

Zuletzt war von rund 240 Personen die Rede, die bei Bundesliga-Geisterspielen im Stadion sein müssten. Die 36 Profi-Vereine der DFL werden am 23. April bei einer Mitgliederversammlung das weitere Vorgehen beraten. Bislang ist das erklärte Ziel, die derzeit bis mindestens zum 30. April ausgesetzte Saison mit Hilfe von Geisterspielen bis zum 30. Juni abschließen zu wollen.