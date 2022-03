Bundesliga: Fürth will gegen Leipzig "alles rauspowern"

Leitl: Mit "Mut" gegen eine "hochtalentierte Mannschaft"

In den Gästen erwartet Leitl aber eine "hoch talentierte Mannschaft" mit vielen Spielern, die auf dem Weg sind, "zu absoluten Topspielern" heranzureifen. Deswegen müsse seine Mannschaft "auch Mut an den Tag legen und uns nicht zu tief in die eigene Hälfte reindrücken lassen", forderte der 44-Jährige.

Griesbeck und Dudziak fallen bei der SpVgg Greuth Fürth aus

Allerdings haben die Kleeblätter etwas Personalsorgen. So muss Leitl auf seinen Gelb-gesperrten Defensivmann Sebastian Griesbeck verzichten. Für ihn kommt Maximilian Bauer, verkündete Leitl. Jeremy Dudziak wird ebenfalls nicht spielen, ihn plagt seine Achillessehne.